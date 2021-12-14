Манчестер, Великобритания, 14 декабря, 2021, 22:26 — ИА Регнум. Сегодня, 14 декабря, в Манчестере на стадионе «Этихад» состоится матч семнадцатого тура Английской Премьер-лиги 2021/22 по футболу. «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы примет «Лидс Юнайтед» Марсело Бьелсы. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Soccer.ru Александр Зинченко

Стартовые составы команд:

«Манчестер Сити» (расстановка 3−4-3): Эдерсон Мораеш — Эмерик Ляпорт, Джон Стоунс, Рубен Диаш — Кевин де Брёйне, Бернарду Силва, Родри, Александр Зинченко — Джек Грилиш, Фил Фоден, Рияд Марез.

«Лидс Юнайтед» (расстановка 4−2-3−1): Иллан Мелье — Джейми Шеклтон, Люк Эйлинг, Диего Льоренте, Хуниор Фирпо — Стюарт Даллас, Адам Форшоу — Рафаэль Диас, Тайлер Робертс, Джей Харрисон — Даниэль Джеймс.

Бригада арбитров: Пол Тирни | Константин Хатзидакис | Нил Дэвис.

На данный момент подопечные Пепа Гвардиолы с 38-ю набранными очками занимают первую позицию в турнирной таблице АПЛ. «Лидс Юнайтед», одержав лишь три победы и набрав шестнадцать очков, располагается на пятнадцатом месте.