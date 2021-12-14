Рим, 14 декабря, 2021, 22:24 — ИА Регнум. Спасатели нашли тела всех погибших при взрыве газа и обрушениях жилых домов в сицилийском городе Равануза, сообщает 14 декабря агентство ANSA.

Взрыв газа

По данным экстренных служб, в результате взрыва погибли девять человек, в числе которых беременная женщина. Два человека спасены из-под обломков.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря на острове Сицилия взрыв бытового газа привел к обрушению трёх домов и повреждениям еще четырёх жилых зданий.

Причина взрыва и обширных разрушений устанавливается следователями.