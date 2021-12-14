Абу-Даби, , 22:23 — REGNUM Афганский боксер Хасибулла Ахмади одержал победу над соперником из Пакистана Надером Белуджем техническим нокаутом в четвёртом раунде боя, проводившегося под эгидой Всемирного боксёрского совета (WBC) в Объединённых Арабских Эмиратах, сообщает информационное агентство «Шафакна».

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Отмечается, что данная победа стала уже четырнадцатой на счету афганского спортсмена. После боя Хасибулла Ахмади заявил о своём намерении стать чемпионом мира. Ранее он уже достиг титула чемпиона Азии среди профессионалов.

Надер Белудж провёл десять боёв без единого поражения, но не смог противостоять сопернику из Афганистана.