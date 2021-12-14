Штутгарт, Германия, , 22:22 — REGNUM 14 декабря мюнхенская «Бавария» в матче шестнадцатого тура немецкой Бундеслиги 2021/22 разгромила «Штутгарт» со счетом 5:0. Во всех пяти голах принял участие 26-летний нападающий сборной Германии Серж Гнабри, отметившийся тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

ФК Бавария Мюнхен

Забитые мячи: Серж Гнабри (40' Лерой Сане) — 0:1, Серж Гнабри (53' Томас Мюллер) — 0:2, Роберт Левандовски (69' Серж Гнабри) — 0:3, Роберт Левандовски (73' Серж Гнабри) — 0:4, Серж Гнабри (74') — 0:5.

Статистика матча («Штутгарт"/ «Бавария»)

Удары 13/25

Удары в створ 1/12

Владение 44%/56%

Нарушения 7/7

Угловые 1/3

В текущем сезона на счету Гнабри 14 (11+3) очков по системе гол+пас в 23-х матчах за мюнхенский клуб во всех турнирах.

«Бавария, одержав тринадцатую победу в сезоне и набрав 40 очков, увеличила отрыв от второго места до девяти очков. «Штутгарт» с семнадцатью очками временно остался на пятнадцатой строчке.