Берлин, 14 декабря, 2021, 23:03 — ИА Регнум. Немецким рыбакам в Северном море теперь будет разрешено ловить больше сельди, но меньше камбалы и сайды. Об этом сообщает 14 декабря немецкий журнал Spiegel.

По сравнению с 2020 годом уловы камбалы снизятся на 10$ (до 4539 тонн), а сайды — на 25$ (до 4307 тонн), сообщило федеральное министерство сельского хозяйства после переговоров на уровне ЕС.

Новый федеральный министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир («зеленые») в целом выразил удовлетворение переговорами, заявив о сбалансированном компромиссе. Однако по вопросу вылова трески в Северном море, по его мнению, необходим «несколько более амбициозный подход».

Экологи особенно критически относятся к запасу рыбы в Северном море. Все признаки указывают на наличие серьезной проблемы, так как по-прежнему вылавливается больше рыбы, чем рекомендовано учеными. По данным министерства сельского хозяйства Германии, разрешенный улов в Северном море для стран ЕС снизился всего на 2%.

Страны ЕС ежегодно устанавливают общие допустимые уловы для определенных вод. На этой основе соответствующие национальные уловы распределяются между отдельными странами с помощью фиксированных показателей распределения. В основе переговоров лежит представление Еврокомиссии, основанное на научных рекомендациях.