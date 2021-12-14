Берлин, 14 декабря, 2021, 22:57 — ИА Регнум. Политические лидеры Германии больше не хотят принимать язык вражды, мифы о заговоре и призывы к насилию в Telegram. Предыдущие попытки ограничить работу мессенджера потерпели неудачу, но решимость урегулировать этот вопрос у властей страны растёт, передаёт 14 декабря Spiegel.

«Государство должно быстро реагировать на Telegram. В свою очередь сервис должен пресечь ненависть и агитацию в сети», — заявил министр внутренних дел Тюрингии Георг Майер (СДПГ).

По данным федерального министерства внутренних дел, руководство Telegram в прошлом оставляло запросы немецких властей без ответа. Обращение за правовой помощью в Объединенные Арабские Эмираты, где располагается компания, пока не принесло результата. В случае, если компания Павла Дурова продолжит уклоняться от запросов на удаление запрещённого контента, Германия может обратиться за поддержкой к операторам наиболее важных операционных систем для смартфонов, Alphabet (Android) и Apple (iOS).

С 2017 года Закон о защите сети (NetzDG) обязывает крупные платформы в Германии удалять сообщения, разжигающие ненависть, в течение 24 часов. С 1 февраля 2022 года закон также обяжет операторов сообщать о незаконном контенте на почве ненависти в Федеральное управление уголовной полиции.

Однако закон в настоящий момент относится только к крупным платформам, а не к службам обмена сообщениями, в категории которых себя видит Telegram. Эта классификация вызывает споры среди политиков, поскольку существуют не только частные чаты, но и публичные группы и каналы.