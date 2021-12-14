Тюмень, , 22:17 — REGNUM В Тюмени формируется реестр организаций, работающих в сфере креативных индустрий. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Международная выставка архитектуры и дизайна «АРХ Москва» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Реестр субъектов креативной экономики формируется с целью развития мер их поддержки. Творения дизайнеров, художников, музыкантов, народных мастеров, фотографов и многих других носителей креативных идей могут быть коммерчески успешными.

Отмечается, что на сегодня доля креативных индустрий в валовом региональном продукте Тюменской области составляет 8,9%. Готовятся к реализации несколько креативных кластеров, в том числе пешеходные кварталы вдоль улицы Дзержинского, событийный парк Алебашево, креативное пространство «Круглой бани», в которой разместится планетарий, промышленная площадка ДСК 500, Базарная площадь Тобольска.

Напомним, к креативным индустриям относят сферы творческой и культурной деятельности, чьи товары и услуги обладают экономической ценностью. Также субъекты креативной экономики участвуют в формировании гармонично развитой личности и обеспечивают рост качества жизни российского общества.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аналогичный реестр субъектов креативной экономики формируется в Югре. К 2024 году в ХМАО планируют добиться 0,5% вклада креативных индустрий в валовый региональный продукт.

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