Рим, 14 декабря, 2021, 22:12 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов Италии сумели задержать грабителя, совершавшего преступления в костюме Деда Мороза, передают местные СМИ во вторник, 14 декабря.

Цитата из м/ф «Дед Мороз и Серый волк». реж Витольд Бордзиловский. 1978. СССР Ненастоящий дед Мороз

За неделю, по данным полиции, злоумышленник совершил по крайней мере пять ограблений.

«Дедом Морозом» оказался 45-летний гражданин, ранее судимый за торговлю наркотиками.