София, 14 декабря, 2021, 22:12 — ИА Регнум. Сразу два депутата нового 47-го Народного собрания (парламента) Болгарии от проправительственной фракции «Продолжаем перемены» добровольно сложили с себя полномочия. Об этом 14 декабря сообщила софийская газета «Факты».

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Согласно официально информации, свои мандаты сдали Лена Бориславова и Яна Бальникова, ранее считавшиеся ближайшими соратниками избранного премьер-министра Болгарии Кирила Петкова. Бориславова известна как глава временной комиссии по разработке регламента Национального собрания, а Бальникова входила в число главных юристов фракции.

Предполагается, что оба политика перейдут на работу в структуры исполнительной власти. В данный момент экс-депутаты отказываются от каких-либо комментариев на эту тему.