Брюссель, 15 декабря, 2021, 00:35 — ИА Регнум. Евросоюз открыл еще четыре главы в переговорах о присоединении Сербии к ЕС. Об этом решении руководство Евросоюза сообщило 14 декабря на межправительственной конференции Сербия-ЕС.

Fry1989 Сербия и Евросоюз

Четыре главы — транспортная политика, энергетика, трансъевропейские сети и окружающая среда входят в так называемый кластер 4 переговоров об интеграции Сербии в ЕС.

Премьер-министр Сербии Анна Брнабич считает, что это очень важный шаг для ее страны, так как Сербия открыла четыре новые главы переговоров в соответствии с новой методологией приема новых членов в состав Евросоюза, которая ранее была принята по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона.

«Политическое управление интеграцией — это важный момент новой методологии. Мы в правительстве добились того, что мы полностью управляем политическим процессом, всеми реформами, прежде всего в сфере верховенства закона», — процитировал телеканал РТС слова Брнабич.

Напомним, что ранее в Словении прошел саммит ЕС — Западные Балканы, на котором ведущие страны ЕС выступили против определения строгих рамок для приема стран региона в состав сообщества.