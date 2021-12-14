Москва, 15 декабря, 2021, 00:32 — ИА Регнум. Вероятнее всего, на референдуме, который Владимир Зеленский хочет организовать на Украине, могут быть поставлены вопросы об особом статусе Донбасса в соответствии с Минскими соглашениями. Об этом 14 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат политических наук, исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Если речь идёт о референдуме с одним вопросом, то он может быть связан с тем, стоит или нет Киеву давать особый статус Донбассу, предусмотренный Минскими соглашениями», — заявил эксперт.

«Вопрос может быть и о конституционных изменениях, в которых этот особый статус должен фиксироваться», — отметил политолог.

«Хотя официальный Киев подписал соглашение, где брал на себя обязательства по Донбассу, в украинском политикуме сложился скорее отрицательный консенсус на этот счёт», — констатировал Бышок.

«То есть реализовывать соглашения действующей власти нужно, однако также не хочется принимать непопулярные решения, ведь это чревато политическим кризисом и снижением вероятности переизбрания», — отметил эксперт.

«Референдум — один из способов решения данной ситуации. При отрицательном результате всегда можно заявить коллегам по нормандскому формату: сами видите — народ против» — заключил Бышок.

Напомним, что 14 декабря президент Владимир Зеленский выступил с инициативой проведения референдума по Донбассу в эфире телеканала «1+1».