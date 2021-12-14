Вашингтон, 14 декабря, 2021, 22:08 — ИА Регнум. Размораживание активов Центрального банка Афганистана является «сложным и трудоёмким процессом», в том числе из-за судебного процесса против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по искам жертв 11 сентября и других террористических атак. Об этом заявила на пресс-конференции официальный представитель Белого дома Джен Псаки, передаёт информационное агентство «Шафакна».

(сс) The White House Джен Псаки

Представитель администрации США подчеркнула, что валютные резервы Центрального банка Афганистана находятся вне контроля «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Эти активы хранятся в специальных финансовых учреждениях США и других стран, которыми разработана общая стратегия снижения рисков для государств, инвестировавших свои средства и сталкивающихся с ситуацией «неопределенности».

Вопрос размораживания резервов Центрального банка Афганистана в настоящее время рассматривается совместно с союзниками и партнерами США, отметила Джен Псаки.

По её словам, одном из факторов, затрудняющих высвобождение этих резервов, являются судебных исков, поданные против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) жертвами терактов 11 сентября и других террористических атак. Представитель Белого дома подчеркнула, что эти юридические аспекты нельзя игнорировать, и это ведёт к временной остановке любого перевода средств по крайней мере до конца текущего года, а возможно и дольше.

В то же время Джен Псаки заявила, что Соединённые Штаты сохраняют озабоченность вопросом о том, как сделать резервы доступными для прямых интересов афганского народа, при этом гарантируя, что средства не пойдут на нужды «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).