В Белом доме назвали «сложным процессом» размораживание активов Афганистана
Вашингтон, 14 декабря, 2021, 22:08 — ИА Регнум. Размораживание активов Центрального банка Афганистана является «сложным и трудоёмким процессом», в том числе из-за судебного процесса против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по искам жертв 11 сентября и других террористических атак. Об этом заявила на пресс-конференции официальный представитель Белого дома Джен Псаки, передаёт информационное агентство «Шафакна».
Представитель администрации США подчеркнула, что валютные резервы Центрального банка Афганистана находятся вне контроля «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Эти активы хранятся в специальных финансовых учреждениях США и других стран, которыми разработана общая стратегия снижения рисков для государств, инвестировавших свои средства и сталкивающихся с ситуацией «неопределенности».
Вопрос размораживания резервов Центрального банка Афганистана в настоящее время рассматривается совместно с союзниками и партнерами США, отметила Джен Псаки.
По её словам, одном из факторов, затрудняющих высвобождение этих резервов, являются судебных исков, поданные против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) жертвами терактов 11 сентября и других террористических атак. Представитель Белого дома подчеркнула, что эти юридические аспекты нельзя игнорировать, и это ведёт к временной остановке любого перевода средств по крайней мере до конца текущего года, а возможно и дольше.
В то же время Джен Псаки заявила, что Соединённые Штаты сохраняют озабоченность вопросом о том, как сделать резервы доступными для прямых интересов афганского народа, при этом гарантируя, что средства не пойдут на нужды «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).