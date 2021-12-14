Ещё одна компания в РФ просит доступ к экспортным газопроводам «Газпрома»
Москва, 14 декабря, 2021, 22:07 — ИА Регнум. Ещё один независимый производитель газа в России попросил Минэнерго РФ о либерализации их доступа к экспорту трубопроводного газа, передаёт 14 декабря РБК. До сих пор обращалась по этому вопросу только «Роснефть».
Как сообщил российский министр энергетики Николай Шульгинов, по «Роснефти» сейчас идёт проработка инициативы о допуске десяти миллиардов кубических метров газа на экспорт. Фактически проводится эксперимент.
Напомним, в России исключительное право на экспорт газа по трубопроводам закреплено за «Газпромом». Чтобы запускать по трубе свой газ, другие производители голубого топлива должны заключать агентский договор с «Газпромом» — дабы независимые производители газа не лишались таких возможностей.
В сентябре стало известно, что «Роснефть» обратилась к правительству, предлагая отправлять газ в страны ЕС по «Северному потоку — 2». В ноябре Минэнерго РФ поддержало инициативу дать «Роснефти» право на экспорт 10 млрд куб. м газа через заключение агентского соглашения с «Газпромом».