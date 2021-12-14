Москва, 14 декабря, 2021, 22:07 — ИА Регнум. Ещё один независимый производитель газа в России попросил Минэнерго РФ о либерализации их доступа к экспорту трубопроводного газа, передаёт 14 декабря РБК. До сих пор обращалась по этому вопросу только «Роснефть».

Minenergo.gov.ru Николай Шульгинов

Как сообщил российский министр энергетики Николай Шульгинов, по «Роснефти» сейчас идёт проработка инициативы о допуске десяти миллиардов кубических метров газа на экспорт. Фактически проводится эксперимент.

Шульгинов «Было ещё одно обращение, не буду его называть, но нужно сначала научиться на эксперименте, всю нормативную базу подготовить, сформулировать требования к агентским договорам, после этого можно будет эту тему обсуждать с другими компаниями».

Напомним, в России исключительное право на экспорт газа по трубопроводам закреплено за «Газпромом». Чтобы запускать по трубе свой газ, другие производители голубого топлива должны заключать агентский договор с «Газпромом» — дабы независимые производители газа не лишались таких возможностей.

В сентябре стало известно, что «Роснефть» обратилась к правительству, предлагая отправлять газ в страны ЕС по «Северному потоку — 2». В ноябре Минэнерго РФ поддержало инициативу дать «Роснефти» право на экспорт 10 млрд куб. м газа через заключение агентского соглашения с «Газпромом».