Милан, Италия, 14 декабря 2021, 22:07 — REGNUM Общая сумма средств, мошенническим образом уведенных от налогообложения в процессе составления сделок по приобретению прав на футболистов итальянских клубов, может составлять до 70 млн евро, сообщают национальные СМИ во вторник, 14 декабря.
Как сообщалось ранее, сотрудники Финансовой гвардии Италии провели обыски в миланском доме футбольного агента Пьетро Кьоди и в офисах его компаний.
Изъяты документы, связанные с деятельностью 11 футбольных клубов страны, в том числе «Ювентуса», «Милана» и «Интера».