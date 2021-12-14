Милан, Италия, , 22:07 — REGNUM Общая сумма средств, мошенническим образом уведенных от налогообложения в процессе составления сделок по приобретению прав на футболистов итальянских клубов, может составлять до 70 млн евро, сообщают национальные СМИ во вторник, 14 декабря.

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Как сообщалось ранее, сотрудники Финансовой гвардии Италии провели обыски в миланском доме футбольного агента Пьетро Кьоди и в офисах его компаний.

Изъяты документы, связанные с деятельностью 11 футбольных клубов страны, в том числе «Ювентуса», «Милана» и «Интера».