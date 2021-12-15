Москва, , 00:27 — REGNUM Предложения, которые в последнее время Грузия пытается выдвинуть для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, являются далеко не новыми. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 декабря заявил ведущий научный сотрудник сектора Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов.

Саломе Зурабишвили President.gov.ge

«Самое главное, что это грузинская инициатива не нова в своей основе. Потому что ещё в период Второй Карабахской войны грузинские власти устами президента страны Саломе Зурабишвили говорили о том, что Грузия как нейтральная страна может стать посредником в урегулировании конфликта», — сказал эксперт.

Напомним, что в октябре 2020 года Зурабишвили предложила принять в Тбилиси заседание Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта. В сентябре премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, предложил Армении и Азербайджану «Инициативу мирного соседства». А 2 декабря, выступая на заседании глав МИД стран ОБСЕ в Стокгольме, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что Тбилиси готов предложить платформу для трёхстороннего диалога с Баку и Ереваном.