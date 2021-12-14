Барселона, Испания, 14 декабря, 2021, 22:05 — ИА Регнум. 14 декабря итальянский журналист Фабрицио Романо сообщил, что «Бенфика» и «Барселона» не ведут переговоров по переходу 28-летнего французского центрального защитника Самуэля Умтити.

Самюэль Умтити

Ранее испанские СМИ сообщали, что клуб из Лиссабона был ближе всех к подписанию 28-летнего защитника.

«Барселона» продолжает искать потенциальных покупателей Самуэля Умтити и Филиппе Коутиньо. «Сине-гранатовые» планируют избавиться от француза и бразильца до конца зимнего трансферного окна.

В текущем сезоне Умтити из-за плохой физической формы принял участие лишь в одном матче за «Барселону».