Вашингтон, 14 декабря, 2021, 22:14 — ИА Регнум. ОАЭ приостановили переговоры с США по сделке ценой в $23 млрд на покупку американских самолетов F-35, беспилотников и другого оборудования. Ситуация является необычной для Вашингтона и его ключевого союзника в Персидском заливе, сообщает 14 декабря Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM F-35

Посольство Эмиратов в Вашингтоне сообщило, что приостанавливает переговоры с США о покупке F-35, хотя в Пентагоне продолжатся встречи между двумя сторонами по другим вопросам.

Также отмечается, что обсуждение F-35 может быть возобновлено в будущем.

Напомним, что переговоры по поставкам американских военных самолётов F-35 в ОАЭ начались при экс-президенте США Дональде Трампе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Израиль был против продажи Эмиратам американских истребителей-бомбардировщиков, однако после заключения договорённости между двумя странами эти возражения были сняты.