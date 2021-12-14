Сыктывкар, , 21:59 — REGNUM За сутки в Коми коронавирус выявили у 42 привитых, 38 из них находятся на амбулаторном лечении. Об этом в своем видеообращении сообщил глава республики Владимир Уйба.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Как правило, привитые заболевают между первой и второй прививкой, либо тогда, когда уже пора делать ревакцинацию», — заявил глава Коми.

По его словам, всего в республике прошли вакцинацию от ковида 350 111 человек. Запас вакцины составляет более 152 тысяч доз.

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Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус был выявлен у 28 343 человек.