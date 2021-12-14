Вашингтон, 14 декабря, 2021, 21:57 — ИА Регнум. Министерство обороны США объявило, что ни один военнослужащий США не будет привлечен к ответственности или наказан в связи с ударом беспилотника в Кабуле, в результате которого погибли 10 мирных жителей, в том числе семь детей, сообщает «Шафакна Афганистан».

Александр Горбаруков ИА REGNUM США в Афганистане

Более раннее расследование, проведенное генеральным инспектором ВВС США, показало, что атака 29 августа была вызвана рядом «печальных ошибок».

Представитель Пентагона Джон Кирби сообщил журналистам, что начальники старшего звена дали министру обороны Ллойду Остину некоторые рекомендации относительно инцидента, при этом ни одна из них не предусматривает каких-либо действий по привлечению сотрудников к ответственности. По его словам, Остин последовал этим рекомендациям.

При этом в Пентагоне заявили, что в настоящее время прорабатывается вопрос выплаты компенсаций и переселения семей афганцев, погибших в результате атаки.