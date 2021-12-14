Неаполь, Италия, , 21:56 — REGNUM В южноитальянском регионе Кампания (Неаполь) будут запрещены традиционные новогодние гуляния на площадях, заявил во вторник, 14 декабря, губернатор Винченцо Де Лука.

Новый год Алексей Колчин © ИА REGNUM

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На период рождественских и новогодних каникул будет также ограничена продажа алкогольной продукции в вечернее время суток.

«Нужно запретить любые праздники на площадях, тогда мы сможем быть спокойными относительно эпидемиологической ситуации нескольких ближайших месяцев», — сказал Де Лука.

По данным на 14 декабря, в Италии умерли 135 049 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 120 (днем ранее — на 98). Число подтвержденных носителей выросло на 20 677 (днем ранее — на 12 712). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 5 258 886 — более 8% населения страны. В настоящее время заражены 297 934 человека (на 6637 больше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали более 45,9 миллиона человек (более 76,3% населения страны).

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. С 6 декабря 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны, дискотеки, публичные церемонии).