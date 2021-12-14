Кабул, , 21:52 — REGNUM Цены на хлеб в Кабуле выросли в полтора раза после повышения цен на муку и сжиженный природный газ, сообщает 14 декабря информационное агентство «Шафакна».

Афганистан

Палата ремесленников и владельцев магазинов по итогам консультаций с мэрией Кабула сообщила, что до снижения цен на муку и газ стоимость 200-граммовой буханки хлеба «временно» будет составлять 15 афгани, а 270-граммовой — 20 афгани. Отмечается, что эти цены будут пересмотрены при снижении цен на муку и газ.

В разгар гуманитарного кризиса в Афганистане продолжается рост курса доллара по отношению к афгани. В настоящее время один доллар США стоит более 124 афгани, тогда как до взятия страны под контроль талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) курс составлял 70 афгани.

Рост курса американской валюты напрямую влияет на жизнь и покупательную способность жителей Афганистана и вызывает рост цен на рынках, так как закупка импортного сырья производится в долларах.