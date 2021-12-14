Рим, 14 декабря, 2021, 21:42 — ИА Регнум. В 2021 году в Италии будет установлен очередной антирекорд рождаемости, с таким предположением выступили в национальной службе статистики во вторник, 14 декабря.

Pixabay.com Младенец

По данным за первые девять месяцев 2021 года, число родившихся снизилось на 12,5 тысяч в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.

Среднее число детей у гражданок Италии снизилось до 1,17. За 13 лет с 2008 года рождаемость сократилась на 29,8% (родилось на 172 тысячи человек меньше), отметили статистики.