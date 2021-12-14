Вашингтон, 14 декабря, 2021, 21:42 — ИА Регнум. Официальный Вашингтон презентовал военно-воздушным силам Румынии новый транспортный самолет C-130 Hercules, призванный выполнять операции в рамках программ НАТО. Об этом 14 декабря сообщило «Румынское телевидение».

steve154 C-130 Hercules

Согласно официальной информации, вечером 14 декабря указанная боевая единица прибыла в международный аэропорт Бухарест Беняса им. Аурела Влайку. Сразу же после посадки самолет прошел сертификацию по системе ROMAERO, в ближайшее время он будет доставлен на один их румынских военных аэродромов.

Общая стоимость модифицированного варианта C-130 Hercules не разглашается. В минобороны Румынии утверждают, что новая машина была «передана американскими партнерами в безвозмездное постоянное пользование». Самолет войдет в состав 90-й стратегической транспортной эскадрильи 901-й авиационной базы румынских ВВС.

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