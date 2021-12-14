Москва, 14 декабря, 2021, 21:37 — ИА Регнум. 14 декабря агент 20-летнего атакующего полузащитника московского «Спартака» и молодежной сборной России U21 по футболу Даниила Хлусевич Олег Мавренков сообщил, что до трансфера в «Спартак» футболист входил в сферу интересов нескольких европейских клубов: «Был очень большой и предметный интерес со стороны других клубов, которых нужно было немного подождать. Также Даня был в шорт-листах нескольких европейских клубов из топ-5», — цитирует агент Хлусевича издание Sport24.

Празднование гола Хлусевича

Трансфер Хлусевича из тульского «Арсенала» в «Спартак» состоится 1 января 2022 года. «Красно-белые» заплатили за молодого полузащитника 3 миллиона евро. При этом портал transfermarkt оценивает российского спортсмена в 2 миллиона евро.

В текущем сезоне Данил Хлусевич, выступая за «Арсенал», принял участие в шестнадцати матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами.