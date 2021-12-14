Манчестер, Великобритания, , 21:33 — REGNUM 14 декабря издание Sport. es сообщило, что 34-летний таранный форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Уругвая по футболу Эдинсон Кавани является приоритетной целью каталонской «Барселоны» на зимнее трансферное окно.

Эдинсон Кавани Www.psg.fr

На данный момент Кавани восстанавливается от травмы сухожилия, полученной в матче с «Аталантой» (2:2) в начале ноябре. В текущем сезоне на счету уругвайца один забитый мяч в пяти турах Английской Премьер-лиги 2021/22.

Кавани перешел в «Манчестер Юнайтед» 5 октября 2020 года из «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента. Текущее соглашение уругвайца с «красными дьяволами» рассчитано до 30 июня 2022 года.