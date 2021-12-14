София, , 21:30 — REGNUM Официальная София приступила к работе над «стратегией развития болгарской культуры» — комплексом мер, призванных поддерживать основные направления нематериального наследия Болгарии. Об этом 14 декабря заявил новый руководитель минкульта Болгарии Атанас Атанасов, пишет софийская газета «Факты».

Памятник Димитрову в Софии, Болгария Mark Ahsmann

По словам министра, в ближайшее время болгарское государство планирует выделить дополнительные средства на восстановление крупнейших музейных комплексов, а также объявить о новых грантах для талантливой молодежи страны.

Атанасов «Наша задача — создать идеальные условия для творчества и сохранения творческого потенциала. За эти мечты стоит бороться, и лично я приложу для этого все усилия».

«Стратегия развития болгарской культуры» рассчитана на десять ближайших лет. На какие именно средства будет реализован соответствующий проект, пока не сообщается.

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