София, 14 декабря, 2021, 21:30 — ИА Регнум. Официальная София приступила к работе над «стратегией развития болгарской культуры» — комплексом мер, призванных поддерживать основные направления нематериального наследия Болгарии. Об этом 14 декабря заявил новый руководитель минкульта Болгарии Атанас Атанасов, пишет софийская газета «Факты».

Mark Ahsmann Памятник Димитрову в Софии, Болгария

По словам министра, в ближайшее время болгарское государство планирует выделить дополнительные средства на восстановление крупнейших музейных комплексов, а также объявить о новых грантах для талантливой молодежи страны.

Атанасов «Наша задача — создать идеальные условия для творчества и сохранения творческого потенциала. За эти мечты стоит бороться, и лично я приложу для этого все усилия».

«Стратегия развития болгарской культуры» рассчитана на десять ближайших лет. На какие именно средства будет реализован соответствующий проект, пока не сообщается.