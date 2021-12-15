Москва, , 00:24 — REGNUM Грузинские власти заинтересованы в прекращении горячей фазы конфликта между Арменией и Азербайджаном. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 декабря заявил ведущий научный сотрудник сектора Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов.

Флаг Грузии Иван Шилов © ИА REGNUM

«Власти Грузии кровно заинтересованы в том, чтобы стабилизировать ситуацию в регионе и поэтому предлагают собственные миротворческие инициативы. В том числе и потому, что на территории Грузии проживают значительные и весьма влиятельные азербайджанская и армянская диаспоры. Кроме того, Грузия как транзитная страна, в определённой степени зависит от своих соседей. К тому же она находится в энергитической зависимости от Азербайджана», — сказал эксперт.

Напомним, что 2 декабря, выступая на заседании глав МИД стран ОБСЕ в Стокгольме, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что Тбилиси готов предложить платформу для трёхстороннего диалога с Баку и Ереваном. А в сентябре премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, предложил Армении и Азербайджану «Инициативу мирного соседства».