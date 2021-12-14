Вашингтон, 14 декабря, 2021, 21:40 — ИА Регнум. Жертвами разрушительного торнадо в американском штате Кентукки стали по меньшей мере 74 человека, в том числе 12 детей, самой пожилой жертве было 98 лет. Об этом сообщил на брифинга 14 декабря губернатор штата Энди Бешир.

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По его словам, судьба ещё 109 человек остаётся неизвестной, на данный момент они числятся пропавшими без вести.

Губернатор отметил, что число погибших может оказаться значительно выше. Под воздействие торнадо попали 120 округов штата, торнадо не ослабевали на протяжении 360 км.

В штате Кентукки действует режим чрезвычайной ситуации. К спасательным мероприятиям привлечены бойцы национальной гвардии, из них около ста человек заняты розыском пропавших без вести и жертв стихии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джозеф Байден отправится в пострадавший от торнадо штат Кентукки.