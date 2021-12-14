* запрещённая в России организация

Кабул, , 21:23 — REGNUM Официальные лица «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинциях Балх, Тахар и Джаузджан ввели новые ограничения на трансляцию женских голосов и музыки в средствах массовой информации. Об этом сообщает Ariana News со ссылкой на отчёт Комитета по защите афганских журналистов.

Афганистан Личный архив Алексея Юсупова

Ограничения касаются, в частности, появления в эфире женщин-журналистов, а также женщин в сериалах, фильмах и рекламе в провинции Гор.

В провинции Балх управление талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по поощрению добродетели и предотвращению порока, как сообщается, запретило транслировать музыку в СМИ, а также обязало женщин-журналистов носить хиджаб.

В провинции Тахар объявлен запрет на трансляцию сериалов и фильмов, в которых показаны лица женщин-актеров. Также запрещена трансляция женских голосов через СМИ. В провинции Джаузджан введён запрет на трансляцию музыки на аудио-носителях.

При этом СМИ в провинции Гор было разрешено транслировать музыкальные и развлекательные программы, но при условии, что в программах и объявлениях будут соблюдаться исламские нормы.

Отметим, что 30-го числа месяца акраб (21 ноября) министерство образования «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) издало инструкцию о публикации видеоматериалов в Афганистане.

Согласно этой инструкции, публикация женских образов в фильмах и программах запрещена. В одном из пунктов этой инструкции говорится, что женщины-журналисты в СМИ должны носить хиджаб, также по телевидению запрещается транслировать иностранные фильмы и сериалы, противоречащие законам ислама.

Ранее Ассоциация свободных журналистов Афганистана сообщила, что за последние четыре месяца около двух тысяч женщин-журналистов в стране потеряли работу, многие из них были вынуждены бежать из страны.

Вице-президент ассоциации Абдул Муид Хашеми назвал в числе основных причин этого экономические проблемы, ситуацию в сфере безопасности и ограничения, введённые новым руководством страны.