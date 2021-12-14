Вашингтон, , 21:36 — REGNUM

Палата представителей США 14 декабря проведёт голосование по вопросу о том, должен ли экс-главы аппарата Белого дома при администрации президента Дональда Трампа Марка Медоуза быть привлечён к ответственности за отказ сотрудничать со спецкомитетом, проводящим расследование штурма Капитолия 6 января, сообщает Reuters.

Марк Медоуз Gage Skidmore

Ранее семь демократов и два республиканца из спецкомитета палаты представителей США анонимно проголосовали за то, чтобы рекомендовать привлечь Медоуза к ответственности.

Медоуза отказался сотрудничать со спецкомитетом, сочтя незаконным раскрытие информации, непосредственно касающейся работы администрации Белого дома во главе с Трампом.

Председатель спецкомитета — сенатор-демократ от штата Миссисипи Бенни Томпсон заявил, что Медоуз является одним из свидетелей по делу о штурме Капитолия и у него нет уважительных причин для отказа от сотрудничества со спецкомитетом.

Как сообщало ИА REGNUM. ранее экс-глава национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро также отказался сотрудничать со спецкомитетом Конгресса США, выясняющим, были ли допущены администрацией Трампа ошибки в борьбе с пандемией коронавируса.