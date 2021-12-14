, 21:19 — REGNUM Крайне маловероятно, что в Италии придется снова резко ужесточать ограничения, вводя режим «красных зон», заявил во вторник, 14 декабря, заместитель министра здравоохранения Пьерпаоло Силери.

Штамма «Омикрон» врачи опасаются меньше, чем предшествующих модификаций коронавируса, поскольку предполагают, что по крайней мере привитые тремя дозами вакцины граждане защищены от опасности в достаточной степени, отметил он.

По данным на 14 декабря, в Италии умерли 135 049 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 120 (днем ранее — на 98). Число подтвержденных носителей выросло на 20 677 (днем ранее — на 12 712). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 5 258 886 — более 8% населения страны. В настоящее время заражены 297 934 человека (на 6637 больше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали более 45,9 миллиона человек (более 76,3% населения страны).

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. С 6 декабря 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны, дискотеки, публичные церемонии).