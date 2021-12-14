Рим, , 21:07 — REGNUM Еврокомиссия готова согласиться с возможностью временного закрытия внутренних границ странами-членами ЕС в Шенгенской зоне, передают итальянские СМИ во вторник, 14 декабря.

Шенген

Максимальный срок, на который той или иной стране может быть предоставлено такое право, составляет два года, сказано в проекте предложения Еврокомиссии.

Власти любого государства должны будут доказать, что необходимость ограничения свободы передвижения действительно вызвана «исключительными» обстоятельствами.