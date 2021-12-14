Москва, 15 декабря, 2021, 00:18 — ИА Регнум. Референдум по поводу статуса Донбасса может быть очень неожиданным для Владимира Зеленского по своим результатам. Об этом 14 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат политических наук, исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Референдум — это один из элементов прямой демократии, которую Владимир Зеленский хвалил ещё со времён президентской кампании», — заявил эксперт.

«Другой вопрос, что референдумы могут давать самые неожиданные результаты, которые действующая власть в демократических странах волей-неволей должна выполнять», — пояснил Бышок.

«Вспоминается референдум 2016 года по членству Великобритании в ЕС: правящие консерваторы надеялись, что большинство выступит за сохранение страны в Евросоюзе, при этом у самих консерваторов разрешится многолетний внутрипартийный конфликт между еврооптимистами и евроскептиками», — напомнил политолог.

«В итоге референдум прошёл «не так», что создало партии проблемы что на внутреннем, что на внешнем политическом и экономическом фронтах. Такая же ситуация может случиться на Украине» — заключил Бышок.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский выступил в интервью телеканалу «1+1» с идеей о проведении референдума о судьбе Донбасса.