Агридженто, Италия, 14 декабря, 2021, 21:00 — ИА Регнум. Спасатели обнаружили тела еще двух погибших от взрыва бытового газа в сицилийском городке Равануза, передают местные СМИ во вторник, 14 декабря.

Италия

Число жертв трагедии достигло девяти. 15 декабря в регионе Агридженто объявлен днем траура.

Взрыв произошел 12 декабря. Четыре здания получили значительные повреждения. Позднее стало известно, что за пять дней до происшествия в доме проводился профильный осмотр, никаких нарушений специалисты не выявили.