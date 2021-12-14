Женева, Швейцария, , 20:56 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 395 564 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 5312 пациентов с COVID-19. Такие данные приводит 14 декабря Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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За весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 270 031 622 носителя коронавирусной инфекции, подтверждено 5 310 502 случая смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 533 736 выявленных инфицированных и 6398 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.

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