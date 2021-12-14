Рим, , 20:54 — REGNUM По данным на вечер вторника, 14 декабря, в Италии умерли 135 049 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 120 (днем ранее — на 98), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Вакцинация от коронавируса в Италии Salute.gov.it

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Число подтвержденных носителей выросло на 20 677 (днем ранее — на 12 712).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 5 258 886 — более 8% населения страны. В настоящее время заражены 297 934 человека (на 6637 больше, чем днем ранее).

Две прививки от коронавируса сделали более 45,9 миллиона человек (более 76,3% населения страны).