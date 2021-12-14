Севилья, Испания, 14 декабря, 2021, 20:54 — ИА Регнум. 13 декабря завершились последние матчи семнадцатого тура испанской Примеры. На следующий день, 14 декабря, портал WhoScored опубликовал символическую сборную лучших игроков прошедшего тура. Самым ценным игроком с оценкой 9,7 был признан 28-летний фланговый атакующий защитник «Бетиса» Алекс Морено, отметившийся во встрече с «Реал Сосьедадом» двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Www.realbetisbalompie.es Матч между футбольными клубами «Бетис» и «Реал»

В текущем сезоне на счету Морено три забитых мяча и две результативные передачи в четырнадцати матчах чемпионата Испании. Футболист выступает за «Бетис» с 21 августа 2019 года после перехода из «Райо Вальекано» за 7 миллионов евро.

По итогам жеребьевки плей-офф Лиги Европы УЕФА 2021/22 «Бетис» в 1/16 финала сыграет с санкт-петербургским «Зенитом». Первый матч состоится 17 февраля, ответный — 24 февраля.