Казань, , 20:49 — REGNUM 14 декабря генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов сообщил, что руководство клуба всецело доверяет главному тренеру основной команды Леониду Слуцкому и не намерен отравлять специалиста в отставку: «У руководства клуба полное доверие Слуцкому и его тренерскому штабу», — цитирует Сайманова издание «Чемпионат».

Леонид Слуцкий Светлана Бекетова

После восемнадцати сыгранных туров «Рубин», одержав лишь шесть побед и набрав 22 очка, занимает десятую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

Леонид Слуцкий возглавил «Рубин» 19 декабря 2019 года. Вместе со Слуцким в тренерский штаб пришли Олег Кузьмин, Сергей Козко и Хавьер Нойя Сальсес. Под руководством российского тренера казанский клуб занял четвертую строчку в турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги сезона 2020/21. Однако клуб не смог выйти в групповую стадию Лиги Конференций, уступив по результатам двухматчевого противостояния польском «Ракуву».