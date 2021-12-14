Бухарест, 14 декабря, 2021, 20:49 — ИА Регнум. В ходе своего внеочередного заседания 15 декабря правительство Румынии рассмотрит вопрос о повышении пенсий и пособий малоимущим жителям страны. Об этом 14 декабря сообщило «Румынское телевидение».

Пенсия

Согласно проекту нового положения, с 1 января 2022 года каждый пенсионер, получающий государственные выплаты в сумме менее €150, сможет рассчитывать на ежемесячную дополнительную помощь в размере €50. Кроме того, лица с ограниченными возможностями будут регулярно получать субсидии на частичную оплату коммунальных услуг.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы воплотить в жизнь подобную идею», — резюмировал премьер-министр Румынии Николае Чукэ. Средства на повышение пенсий и пособий будут взяты из дополнительных государственных фондов.

Ранее власти Румынии объявили о выделении местным пенсионерам одноразовой материальной помощи в размере до 1000 леев ($250).

Напомним, согласно данным Европейской статистической структуры Eurostat, Румыния входит в число беднейших стран ЕС. Более 80% румынских пенсионеров не в состоянии оплачивать счета за услуги ЖКХ.