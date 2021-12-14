* запрещённая в России организация

Кабул, 14 декабря, 2021, 20:48 — ИА Регнум. Министр иностранных дел движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Амир Хан Моттаки обратился к США с призывом снять санкции с Афганистана на фоне стремительного падения афганской национальной валюты, передаёт агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

«Вы великая нация, и у вас должно быть достаточно терпения и большое сердце, чтобы проводить политику в отношении Афганистана в соответствии с международным правом и устранить разногласия. Сократите дистанцию между нами и выстройте хорошие отношения с Афганистаном», — заявил Моттаки.

Он выразил уверенность, что «дестабилизация Афганистана или создание слабого афганского правительства не отвечает ничьим интересам».

Представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заверил, что движение изменилось с 1990-х годов.

«Теперь девочки до 12-го класса ходят в школы в 10 из 34 провинций, частные школы и университеты работают без помех, и 100% женщин, которые ранее работали в секторе здравоохранения, вернулись на работу», — указал он.

Амир Хан Моттаки также признал, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «совершили ошибки» в первые месяцы своего правления, добавив, что афганское руководство «будет работать над дальнейшими реформами».