Киев, , 20:46 — REGNUM С начала текущего года в зоне боевых действий в Донбассе лишились жизни 64 украинских военнослужащих, ранения получили 260 военных, сообщил 14 декабря главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный на встрече с иностранными военными атташе.

Украинский боевик Иван Шилов © ИА REGNUM

Его заявления публикует пресс-служба Минобороны Украины.

«Только в этом году погибли 64 военнослужащих, 260 получили ранения разной тяжести. За текущий месяц огонь из тяжелого вооружения по нашим позициям и населенным пунктам открывался 88 раз», — пожаловался украинский генерал иностранным военно-дипломатическим представителям.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина с весны 2014 года проводит карательную военную операцию против народа Донбасса, не признавшего нацистский госпереворот. В ходе вооруженного конфликта погибло не менее 15 тыс. человек.

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