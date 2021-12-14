Киев, 14 декабря, 2021, 20:46 — ИА Регнум. С начала текущего года в зоне боевых действий в Донбассе лишились жизни 64 украинских военнослужащих, ранения получили 260 военных, сообщил 14 декабря главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный на встрече с иностранными военными атташе.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский боевик

Его заявления публикует пресс-служба минобороны Украины.

«Только в этом году погибли 64 военнослужащих, 260 получили ранения разной тяжести. За текущий месяц огонь из тяжелого вооружения по нашим позициям и населенным пунктам открывался 88 раз», — пожаловался украинский генерал иностранным военно-дипломатическим представителям.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина с весны 2014 года проводит карательную военную операцию против народа Донбасса, не признавшего нацистский госпереворот. В ходе вооруженного конфликта погибло не менее 15 тыс. человек.