Москва, , 20:45 — REGNUM На ряде московских улиц с 24 декабря вырастет стоимость парковки, передаёт 14 декабря Life. Цены повышают, чтобы снизить нагрузку на городские улицы, ведь в Москве и в Подмосковье уже зарегистрировано 8,4 млн автомобилей — в полтора раза больше, чем десятью годами ранее.

Зона платной парковки в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отмечается, что на 14% улиц Москвы «много мест притяжения»: здесь мало жилых домов, зато много ресторанов, торговых и бизнес-центров, поэтому парковки заполнены на 95−100%.

«Благодаря изменению тарифов на парковках будет оставаться до 10−15% свободных мест: жители и другие водители, кому это важно, смогут быстрее припарковаться, — заявляют в московском департаменте транспорта. — Это мировой принцип настройки тарифа на парковку».

При этом на 29 улицах Москвы, напротив, тарифы на парковку будут снижены. Это касается Николоямской улицы, Подколокольного переулка и улицы Александра Невского: вместо 380 рулей в час начнёт действовать более низкий дифференцированный тариф, причём по воскресным дням можно будет парковаться бесплатно.

«А вот на 53 улицах в центре с самыми загруженными парковками — например, на Большой Никитской, Неглинной улицах, Театральной площади — будет установлен новый тариф: с 8:00 до 21:00 — 450 рублей в час, с 21:00 до 8:00 — 200 рублей в час, включая воскресенье», — пояснили в департаменте.

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