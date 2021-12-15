Москва, , 00:08 — REGNUM Президент Белоруссии полностью очистил политическое поле от любой оппозиции и замкнул политическую систему на себя. Об этом 14 декабря заявил ИА REGNUM публицист Константин Мочар.

Сергей Тихановский Цитата из видео «Сельское хозяйство можно спасти с профессионалами!» пользователя Страна для жизни. youtube.com

«Александр Лукашенко полностью «зачистил» политическое поле», — заявил эксперт.

«Теперь оно свободно — что от пророссийской, что от националистической оппозиции. Приговоры Сергею Тихановскому в 18 лет усиленного режима и его команде в 14−15 лет заключения заставляют вспомнить времена Ежова», — пояснил Мочар.

«Лукашенко полностью замкнул всю политическую систему на себя», — отметил политолог.

«Рано или поздно такая система рухнет, и вот тогда ситуация сложится гораздо хуже, чем она может быть сейчас», — заключил эксперт.

Напомним, что по итогам работы Гомельского областного суда вынесены приговоры кандидату в президенты Белоруссии Сергею Тихановскому, администратору телеграм-канала «Беларусь головного мозга Игорю Лосику (15 лет усиленного режима), блогеру Владимиру Цыгановичу (15 лет усиленного режима), оператору видеопроекта Тихановского Артему Сакову (16 лет колонии усиленного режима), модератору соцсетей, гражданину РФ Дмитрию Попову (16 лет колонии усиленного режима).