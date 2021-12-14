Стокгольм, 14 декабря, 2021, 20:51 — ИА Регнум. 14 декабря в ходе визита министра обороны Украины Алексея Резникова в Швецию между двумя странами было заключено новое соглашение об оборонном сотрудничестве. Об этом сообщил новостной портал Omni.

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«Мы идем в рамках того сотрудничества, которое у нас есть, но еще и углубляем его», — заявил в комментарии новостному агентству TT министр обороны Швеции Петер Хультквист.

По словам Резникова, Украина приняла приглашение министра Хультквиста принять участие в международных оборонительных учениях Aurora-2023.

«Во время встречи Хультквиста и Резникова в Стокгольме во вторник конфликт Украины с Россией был в центре внимания», — пишут шведские журналисты.

«В этой напряженной ситуации важно работать таким образом, чтобы мы могли поддерживать мир, но также и уважать международное право», — заявил Хультквист, имея в виду ситуацию на границе Украины с Россией.

Министр Резников также встретился с министром внешних дел Швеции Анн Линде.