Москва, , 20:36 — REGNUM 14 декабря издание «Чемпионат» сообщило, что состав московского «Спартака» может пополнить 21-летний российский защитник «Ростова» Кирилл Боженов, выступающий в текущем сезоне за «Химки» на правах аренды.

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В текущем сезоне Кирилл Боженов принял участие в тринадцати матчах за «Химки» во всех турнирах, в которых получил четыре желтые карточки.

Боженов перешел в «Ростов» 1 июля 2021 года из «Химок» за 100 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость российского защитника, по оценкам немецкого портала transfermarkt, составляет 1 миллион евро.

Ранее сообщалось, что «Спартак» также проявляется интерес к фланговому атакующему защитнику австрийского «ВТГ Тироля» Леону Классену.