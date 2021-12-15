15 декабря 2021 | Время чтения 14 мин

Расстрел группы из 13 девушек у стен кладбища в Мадриде стал чёрной страницей в истории Испании. Сегодня группа «Тринадцати роз» является символом демократии, антифашизма и борьбы за свои права — хотя на самом деле у стен кладбища Альмудена было расстреляно гораздо больше людей.

Александр Умрихин, , 07:34 — REGNUM В страницах истории Испании Гражданская война занимает едва ли не самое главное — с точки зрения исторической памяти — место. Уже сегодня испанские власти всячески пытаются переосмыслить то время и дать оценку столь трудному историческому периоду (вместе с последовавшим за войной режимом Франсиско Франко), а культурные деятели всё чаще затрагивают зарубцевавшиеся раны непростого прошлого.

Гражданская война в Испании Иван Шилов © ИА REGNUM

Франсиско Франко

Одним из трагических пунктов истории Испании является расстрел «Тринадцати роз» — группы девушек и женщин в возрасте от 18 до 29 лет, чьи убеждения стали смертным приговором в новой испанской реальности после войны: при этом на самом деле расстрелянных активисток было больше.

Горе побеждённым?

В последние дни марта 1939 года войска националистов под руководством генерала Эспиносы де лос Монтеро вступили в Мадрид через Каса-дель-Кампо и Университетский городок.

Несмотря на то, что ранее все попытки националистов вступить в Мадрид заканчивались провалом из-за крепких оборонительных рубежей республиканцев, в этот раз испанская столица сдалась почти без боя: из-за внутренних распрей и конфликтов республиканские силы были в крайней степени ослаблены, и в итоге в переговорах с противоборствующей стороной они выторговали себе практически беспрепятственный уход из Мадрида в обмен на капитуляцию.

Мадрид был де-факто последним бастионом: после его падения Гражданская война была закончена, о чём спустя несколько дней после взятия под контроль города объявил каудильо Франсиско Франко по радио. Его сторонники ликовали: так, итальянский дипломат и зять Бенито Муссолини Галеаццо Чиано назвал взятие Мадрида националистами «огромной победой фашизма — возможно, самой великой из одержанных до сих пор».

Фреска в память о Сальвадоре Пуч Антике, казненном режимом Франко 2 марта 1974 г. по политическим мотивам (сс) Txo

По приблизительным подсчётам, за время войны в стране погибло почти полмиллиона испанцев. Часть населения была вынуждена покинуть страну, и в их числе — интеллектуальная элита и творческая интеллигенция (например, философ Хосе Ортега-и-Гассет и художник Пабло Пикассо).

Казнить нельзя помиловать

В стране практически сразу начались репрессии в отношении уже бывших противников националистов в лице сторонников республиканцев, коммунистов, анархистов, социалистов, а также сепаратистов из Каталонии и Страны Басков (кстати, баскская террористическая группировка Euskadi Ta Askatasuna, более известная как ETA, появилась в 1959 году во многом в качестве ответа на притеснения со стороны властей и лично Франсиско Франко). Стоит сказать, что эти репрессии продолжались до самой смерти диктатора Франко: так, широкий резонанс во всём мире получила казнь на гарроте каталонского анархиста и антифашиста Сальвадора Пуч Антика, которому власти буквально состряпали дело за якобы убийство сотрудника полиции при попытке побега при задержании.

Джулия Конеса Wikipedia.org

Несмотря на реакцию внутри страны и за её пределами (против казни Антика высказался ряд политиков и общественных деятелей — например, папа Римский Павел VI и немец Вилли Брандт), каталонец был казнён, а спустя несколько лет казнь гарротой официально отменили.

Не меньший резонанс во всём мире вызвало дело против пяти политических заключённых, оказавшихся в испанской тюрьме по обвинению в терроризме. За несколько месяцев до своей смерти каудильо, изрядно ослабленный подорванным состоянием здоровья, всё же подписал указ о казни заключённых, несмотря на акции протеста за рубежом и заявления об отзыве послов из Испании со стороны 15 государств. В результате 27 сентября 1975 года пять обвинённых в терроризме испанцев были расстреляны.

Ничего святого

Однако наибольший резонанс вызвал расстрел тринадцати молодых девушек и женщин, позднее ставших известными как «Тринадцать роз». Историки не исключают, что эта казнь со стороны националистов могла стать демонстрацией силы и беспощадности в отношении поверженных неприятелей — хотя параллельно неподалёку от Мадрида началось строительство Долины Павших, которая стала мемориалом жертвам Гражданской войны с обеих сторон (там же были захоронены и погибшие в войне — как республиканцы, так и националисты, причём общее число захороненных составило более 33 700 человек). Ещё одна версия заключается в том, что демонстративная казнь является местью за смерть командира Гражданской гвардии Исаака Габальдона, который был убит в ночь на 29 июля 1939 года вместе со своей 17-летней дочерью и водителем, 23-летним Хосе Луисом Диасом Мадригалом.

Захват Мадрида националистами заставил сторонников республиканцев — особенно тех, кто являлся активными участниками борьбы, в том числе и подпольной — покинуть территорию столицы (или вовсе бежать за границу) либо залечь «на дно» ещё сильнее и глубже. В свою очередь франкисты пытались на корню уничтожить все ростки возможного подпольного сопротивления и выявить бывших партизан. Репрессии не обошли стороной «Объединенную социалистическую молодежь» (Juventudes Socialistas Unificadas), которая с начала существования Второй Испанской Республики объединила под своим крылом молодых людей левых взглядов. Франкисты встречали ожесточённое сопротивление при задержании молодых социалистов, и зачастую это сопровождалось даже жертвами в стане первых. Захваченных социалистов либо отправляли в концентрационные лагеря на территории Северной Африки и Франции, либо приговаривали к высшей мере наказания — расстрелу.

По своей структуре «Объединённая социалистическая молодёжь» отчасти напоминала советский комсомол. При этом в период Гражданской войны женское крыло ОСМ не участвовало в боевых действиях, а занималось пропагандой и агитацией. В один из дней франкистами был арестован Хосе Пенья Бреа — один из лидеров ОСМ. В тюремном участке под пытками из него выбили показания о том, что организация занимается созданием подпольной коммунистической сети. Также социалист сдал имена и адреса участников движения. Именно так в руки франкистов попал обширный список социалистов — в том числе уже названных девушек.

Облавы полиции на указанные адреса не заставили себя ждать. Полиция задержала несколько десятков человек, все они были подвергнуты жестоким пыткам. Среди задержанных оказались и 13 девушек: Кармен Барреро Агуадо (24 года), Мартина Барросо Гарсиа (24 года), Бланка Брисак Васкес (29 лет), Пилар Буэно Ибаньес (27 лет), Хулиа Конеса Конеса (19 лет), Аделина Гарсиа Касильяс (19 лет), Элена Хиль Олайя (20 лет), Виртудес Гонсалес Гарсиа (18 лет), Ана Лопес Гальего (21 год), Хоакина Лопес Лаффите (23 года), Дионисия Мансанеро Салас (20 лет), Виктория Муньос Гарсиа (19) и Луиса Родригес де ла Фуэнте (18 лет).

Хулиа Конеса Конеса

Портниха из Овьедо являлась активисткой ОСМ в 1936 и 1937 годах. Учитывая ее любовь к спорту, она была спортивным секретарем в Западном секторе. Обвиненная в распространении листовок с лозунгом «Меньше «Да здравствует Франко!» и больше белого хлеба» в Мадриде, она была заключена в тюрьму Вентас в мае 1939 года, откуда не вышла живой, несмотря на просьбу о помиловании, поданную ее матерью вместе с родителями Аделины Гарсии Касильяс.

Мартина Барросо Гарсиа Wikipedia.org

Виртудес Гонсалес Гарсиа

Ещё одна портниха, но уже из Мадрида, вступила в ОСМ в августе 1936 года и стала членом организационного комитета столичной провинции. Она была заключена в тюрьму Вентас 17 мая 1939 года и, несмотря на то, что была несовершеннолетней, её решили не отправлять в отделение для несовершеннолетних.

Ана Лопес Гальего

Будучи портнихой из Ла-Каролины, Ана Лопес работала секретарём радиостанции города Чамартин-де-ла-Роса в Мадриде во время войны. Она дружила с Мартиной Барросо Гарсиа, и вместе они присоединились к ОСМ. Девушка была арестована и заключена в тюрьму Вентас 6 июня 1939 года по обвинению в попытке восстановления ОСМ.

Дионисия Мансанеро Салас

Дионисия Мансанеро Салас родилась и выросла в Мадриде в семье активиста Всеобщего союза трудящихся. Она жила в районе Cuatro Caminos (исп. «Четыре Пути» — прим. ИА REGNUM) со своими шестью братьями и сестрами. Во время Гражданской войны она работала в тылу, помогая нуждающимся семьям, а также медсестрой в госпитале Интернациональных бригад. В апреле 1938 года она вступила в ряды Коммунистической партии Испании — после того как ее сестра Пепита была убита вражеским снарядом во время игры в открытом поле с другими детьми. В рамках своего членства в компартии Дионисия работала машинисткой в районе города Чамартин-де-ла-Роса. Ее сестра Мария с болью вспоминала, как 5 августа 1939 года, когда они с семьёй приехали в тюрьму Вентас для подачи просьбы об отсрочке приговора, им сказали, что девушек уже расстреляли. Члены семьи отправились на кладбище и там обнаружили ужасающую картину — тела девушек в деревянных гробах.

Луиса Родригес де ла Фуэнте

Портниха, родившаяся и жившая в Чамартин-де-ла-Роса, вскоре после начала войны вступила в ОСМ, помогая в тылу вместе со своей подругой Антонией Торрес. Луису сдал властям полицейский Мануэль Фернандес, который знал о ее участии в ОСМ во время войны, и в мае 1939 года она была заключена в тюрьму Вентас по обвинению в саботаже и попытке заговора. Ее брат Хуан умер за несколько дней до расстрела Луисы после пыток в полицейском участке.

Мартина Барросо Гарсиа

Мартина Барросо Гарсиа была портнихой, родившейся в Хильбуэне и впоследствии переехавшей в Чамартин-де-ла-Роса. Будучи членом ОСМ с марта 1937 года, она работала швеёй в мастерской, а во время Гражданской войны — в столовой. В тюрьму Мартина попала 6 июня 1939 года по обвинению в актах саботажа и попытках заговора.

Мартина Барросо Гарсиа Wikipedia.org

Бланка Брисак Васкес

Бланка Брисак Васкес родилась в Сан-Себастьяне, однако позднее переехала в Мадрид, где вступила в компартию. Она была дочерью богатого французского бизнесмена и была замужем за Энрике Гарсия Мазасом, также известным как «Агуадо», членом Южного сектора и музыкантом. Она работала пианисткой, хотя вскоре после замужества стала работать швеей, обучившись ремеслу самостоятельно. В возрасте 29 лет ее посадили в тюрьму Вентас, обвинив вместе с мужем в попытке реорганизации ОСМ. У семьи остался маленький сын Энрике.

Кармен Барреро Агуадо

Портниха Кармен Барреро Агуадо родилась и выросла в Мадриде, а в компартию вступила в 1936 году. Будучи одной из членов руководства компартии в Мадриде, она получила задание наладить политическую работу по привлечению женщин в ряды организации. 17 мая 1939 года она была заключена в тюрьму Вентас по обвинению в воссоздании КПИ.

Пилар Буэно Ибаньес

Уроженка муниципалитета Сос-дель-Рей-Католико (Сарагоса), позднее Пилар Буэно Ибаньес переехала в Мадрид. Она была портнихой, которая шила в престижной мастерской за мизерную плату, и была вынуждена работать сверхурочно, чтобы иметь возможность покрывать все ежемесячные расходы. Она работала волонтером в яслях, которые были открыты в Мадриде для приема сирот и детей республиканцев вскоре после начала войны. Пилар вступила в ряды компартии в ноябре 1936 года. Она также занималась бухгалтерией Radio Norte, где стала секретарем. Женщина была арестована 15 мая 1939 года вместе с Федерико Баскуньяна, главой Северного сектора.

Аделина Гарсиа Касильяс

Аделина Гарсиа Касильяс была портнихой из Ойокасеро, а в ряды ОСМ вступила в 1937 году. Она была заключена в тюрьму Вентас 18 мая 1939 года по обвинению в актах саботажа и попытках заговора.

Элена Хиль Олайя

Элена Хиль Олайя родилась в Мадриде и вступила в ОСМ в 1937 году. По возвращении из Мурсии в конце войны она присоединилась к восстановлению ОСМ в Чамартин-де-ла-Роса. 3 июня 1939 года она была заключена в тюрьму Вентас.

Хоакина Лопес Лаффите

Студентка и дочь армейского командира, Хоакина Лопес Лаффите была младшей из четырех братьев и сестер, сиротой с 1931 года и жительницей Мадрида. С сентября 1936 года она была секретарем по культуре Восточного сектора. В марте 1939 года она стала руководителем отдела агитации и пропаганды. Хоакина была арестована в апреле 1939 года вместе со своими тремя братьями и сестрами, а также подругой Консепсьон Перес, которая была у девушки в гостях на момент ареста. Ее сестры Лола и Мария были приговорены к 20 и 6 годам лишения свободы соответственно.

Виктория Муньос Гарсия

Член ОСМ с 1936 года, Виктория Муньос Гарсия была сестрой Грегорио Муньоса, который отвечал за военный сектор. В конце войны она присоединилась к группе под руководством Серхио Ортиса в районе Чамартин-де-ла-Роса, в которую также входили Ана Лопес, Елена Хиль, Луиса Родригес и Мартина Барросо. В возрасте 18 лет, 6 июня 1939 года, Викторию арестовали и заключили в тюрьму Вентас. Её брат Грегорио был казнен 18 мая 1939 года, а другой брат, Хуан, умер в полицейском участке в результате жестоких избиений, которым он подвергался.

Четырнадцатая «роза»

Ряд историков отмечает, что в эту группу также входила и Антониа Торрес Льера (19 лет): из-за опечатки в имени (вместо «Антониа» было указано имя «Антонио», что ввело полицию в заблуждение относительно пола задержанной) каратели захотели убедиться, что они расстреливают нужного им человека, и в этой связи казнь Льеры была осуществлена лишь 19 февраля 1940 года — после нескольких месяцев разбирательств.

В прощальном письме своей семье Хулиа Конеса Конеса писала: «Мама, братья и сестры, со всей моей любовью и энтузиазмом я прошу вас не плакать обо мне. Я ухожу без слез. Позаботьтесь о моей матери. Они убивают меня невинно, но я умираю так, как должен умереть невинный человек. Мама, маленькая мама, я иду на тот свет вместе с сестрой и отцом, но знай, что я умираю как честный человек. Прощай, дорогая мама, прощай навсегда. Ваша дочь, которая больше никогда не сможет поцеловать или обнять вас. Целую всех, и пусть ни вы, ни мои спутники не плачут. Пусть мое имя не будет стерто в истории».

Также письмо оставила и Бланка Брисак Васкес — но уже своему маленькому сыну Энрике: «В эти последние минуты твоя мама думает о тебе. Я думаю только о моем маленьком мальчике моего сердца, который станет мужчиной, и будет знать, как быть таким же достойным, какими были его родители. Прости меня, сын мой, если я когда-либо поступила с тобой плохо. Забудь об этом, сынок, не вспоминай меня такой, и ты знаешь, как мне жаль. Я умру с гордо поднятой головой. Просто за то, что ты хороший: ты знаешь это лучше всех, мой Кике. Я только прошу тебя быть очень хорошим, всегда очень хорошим. Чтобы ты любил всех и никогда не держал зла на тех, кто убил твоих родителей, никогда. Хорошие люди не держат зла, и ты должен быть хорошим, трудолюбивым человеком».

Приговор, вынесенный судом, реализовали практически сразу — 5 августа 1939 года. Карателей не остановил тот факт, что семь из приговорённых девушек не достигли совершеннолетия (на тот момент возраст совершеннолетия в Испании составлял 21 год). Их расстреляли у стены мадридского кладбища Альмудена. В этот же день в этом же месте были расстреляны 43 молодых мужчины, которые — по аналогии с «Тринадцатью розами» — были названы «Сорока тремя гвоздиками».

Память о расстрелянных

В 2007 году на экраны вышел кинофильм под названием «13 роз» Эмилио Мартинеса Ласаро. В киноленте рассказывалось о процессе над арестованными девушками, которых затем расстреляли. В 2008 году фильм одержал победу в ряде номинаций премии «Гойя» — за лучшую мужскую роль второго плана (актёр Хосе Мануэль Сервино), лучшую работу оператора, лучшую работу художника по костюмам и лучший оригинальный саундтрек.

Также на стене кладбища Альмудена в Мадриде установлена памятная доска, которая гласит о том, что именно на этом месте были расстреляны «Тринадцать роз».

Помимо этого, в 2004 году группой людей, заинтересованных в продвижении социальной и исторической справедливости и равенства, был основан Фонд «Тринадцати роз». Среди задач фонда — разработка мероприятий по интеграции обездоленных людей и предотвращению социальной изоляции посредством оказания социальной помощи и разработки учебных курсов и исследовательских проектов.

Каждое 5 августа Фонд «Тринадцати роз» вместе с другими ассоциациями и активистами проводит акцию памяти расстрелянных девушек на кладбище Альмудена.