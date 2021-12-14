Подгорица, , 20:30 — REGNUM За последние сутки в Черногории от последствий коронавируса умерло шесть человек, зарегистрировано 210 новых случаев заражения, сообщил институт общественного здравоохранения Черногории.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Среди умерших самому младшему было 15 лет, а самому старшему — 85 лет.

Общее количество смертей, связанных с инфекцией COVID-19 в Черногории с начала пандемии, составляет 2360.

Число активных случаев в стране — 1821.