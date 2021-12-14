Москва, 14 декабря, 2021, 20:30 — ИА Регнум. На один рубль поднимется стоимость проезда в общественном транспорте Москвы, передаёт 14 декабря «Говорит Москва». Проезд подорожает со 2 января.

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Теперь разовая поездка по «Единому» билету будет стоить 61 рубль (а не 60 рублей). Изменится и стоимость абонементов на 30 и 90 дней: стоимость одной поездки вырастет чуть больше чем на один рубль, а по карте «Тройка» — на четыре рубля.

Кроме того, с 1 мая 2021 г. для школьников и студентов проездные билеты в Москве будут действительны в течение 30 дней независимо от даты пополнения.

Владельцы персонализированной карты «Тройка» смогут в течение 90 минут с первой оплаты бесплатно совершать пересадку на одном маршруте наземного транспорта (а не на разных маршрутах).